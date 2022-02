For mange poster koster Maersk-formand bestyrelsesposten i tyske Allianz

Den afgående Mærsk-formand Jim Hagemann Snabe er kendt og berygtet i erhvervslivet for sine mange bestyrelsesposter. Men på to uger er han blevet to poster fattigere.

Tirsdag kom det frem, at Jim Hagemann Snabe forlader formandsposten i A.P. Møller - Mærsk, og i al ubemærkethed har han i sidste uge også meddelt sin afgang fra bestyrelsen i det tyske forsikringsselskab Allianz, hvor han i dag er næstformand.