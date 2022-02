Skibsejeren Danaos melder om "fænomenalt" 2021

Maersk har fyret fem ansatte, efter en amerikansk kvinde berettede om en mulig voldtægt ombord på et af Maersks skibe. Selskabet har netop afsluttet sin undersøgelse, der har ført til afskedigelserne. Dog har efterforskningen ikke ført til nogen beviser for voldtægt, bekræfter Maersk over for ShippingWatch.