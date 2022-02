Analytikere forudser stor indtjeningsnedgang for Maersk i 2023

Maersk forventes at offentliggøre et historisk stort overskud for 2021, og det vil fortsætte i år. Men i 2023 kan verdens næststørste containerrederi blive ramt af en stor tilbagegang i omsætning og indtjening, forudser 18 aktieanalytikere.