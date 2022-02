Forbund advarer imod udflytning af olie-arbejdspladser

Det er bekymrende, at det amerikanske olieserviceselskab har planer om at udflytte 30 arbejdspladser fra Tananger til Dubai.

I hvert fald hvis det står til fagforbundet Industri Energi, som ifølge mediet Aftenbladet har sendt et brev til to norske ministre for at forhindre udflytningen. Det drejer sig om olie- og energiminister Marte Mjøs Persen og arbejdsminister Hadia Tajik.