Advokater forudser at EU's nye ETS-regler vil lægge yderligere pres på shipping

Shippingindustrien kan blive presset yderligere, hvis ændringerne af ETS (Emission Trading System) som foreslået af Europa-Parlamentets rapporteur, Peter Liese, bliver vedtaget, siger Watson Farley & Williams (WFW) i en kommentar til ShippingWatch.

Det London-baserede advokatselskab refererer til det udkast, der for nylig blev præsenteret af Liese, og som tegner et billede af, hvordan parlamentet ser, at shipping kan inkluderes i det såkaldte cap-and-trade-system med effekt fra januar 2023.