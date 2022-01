Søren Toft: Grøn omstilling vil koste, og der er ingen grund til at benægte det

MSC's topchef Søren Toft siger, at de højere omkostninger ved grønne brændstoffer vil dryppe ned gennem forsyningskæden, og at den grønne omstilling vil føre til stigende priser for kunderne. Han står fast på LNG som et overgangsbrændstof.