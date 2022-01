Maersk har et bekymret blik rettet på Ningbo storhavn i Kina

Et smitteudbrud i den kinesiske by Beilun skaber bekymring hos Maersk for nye problemer med hele eller delvise nedlukninger i verdens tredjemest travle containerhavn, Ningbo i Kina.

I en kundeopdatering gør containerrederiet opmærksom på, at det nye udbrud af corona-smitte sker i et område, der ligger tæt på tre ud af de fem containerterminaler, som Ningbo råder over.