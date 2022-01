OPEC+ fastholder plan om at øge olieproduktionen i februar

De olieeksporterende lande i OPEC-kartellet fastholder sammen med deres allierede planen om at øge olieproduktionen i februar.

Det er konklusionen efter et møde i Opec+-samarbejdet, der blev afholdt tirsdag, skriver Bloomberg News.

Planen er at hæve udbuddet med 400.000 tønder olie per dag, hvilket også på forhånd var ventet.

Dermed holdes der fast i arbejdet for gradvist at hæve produktionen, der har været begrænset under pandemien. Det skyldes, at efterspørgslen er stigende og generelt har vist sig at være vedholdende trods den nye coronavariant omikron, skriver Bloomberg.

En tønde WTI-olie koster umiddelbart efter mødet 76,84 dollar mod 75,66 dollar mandag. Samtidig handles en tønde af den europæiske referenceolie Brent til 79,83 dollar over for 78,54 dollar mandag.

