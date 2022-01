MAN frygter for tab af markedsandele i Kina på grund af corona-restriktioner

I snart to år har MAN Energy Solutions stort set ikke haft salgsfolk i Kina til at skaffe nye ordrer på et af verdens største markeder for nybygninger af skibe, og det lægger pres på den store motorproducents førerposition på det kinesiske marked.

Det erkender Bjarne Foldager, SVP og chef for totaktsforretningen i MAN Energy Solutions, i et interview med ShippingWatch.