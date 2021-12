Fem ting den maritime industri vil holde øje med i 2022

Skal man forklare udviklingen i den maritime industri i 2021 med et enkelt ord, er det "corona-pandemi." Og sådan vil det i det store hele også være i det nye år, som sætter i gang inden længe.

For det var corona-pandemien, der lukkede verden ned og fik folk til at købe varer som aldrig før, der skulle transporteres på containerskibe, som fyldte havnene op, så skibene ikke kunne blive lastet eller losset, så raterne gik voldsomt i vejret og kunderne som en erstatning begyndte at chartre tørlastskibe og specialcargo-skibe, som så oplevede noget nær et ratechok, man i alt fald ikke har set i et årti.