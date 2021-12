Stor investor vil kun have CO2-neutrale selskaber i porteføljen i 2050

Der er lagt op til en omstilling af investeringsporteføljen hos den norske oliefond, der vil have sin portefølje af selskaber til at være CO2-neutrale i 2050.

Hvor der har været meget diskussion blandt investeringsselskaber om olie- og fossile virksomheder og fremtidige investeringer, ser Oljefonden det ikke som en løsning at sælge sig ud af virksomhederne, men snarer påvirke dem til en grønnere omstilling, skriver E24.

"I stedet for at sælge os ud, skal vi gennem aktivt ejerskab være en drivkraft til at selskaberne omstiller sig. For at påvirke må vi faktisk være ejere, og vi mener, at ejerskabsarbejde virker," siger vice centralbankchef i Oljefonden, Øystein Børsum, ifølge mediet.

Oljefonden, der er under Norges Bank, er blandt verdens største kapitalforvaltere, og derfor mener fonden også, at de har god mulighed for at påvirke investeringsselskaberne.

"De lytter, når vi snakker," siger Børsum ifølge E24.

