Søren Toft og MSC melder sig ind i kampen om logistik og byder på afrikansk forretning

Verdens næststørste containerrederi MSC foretager et markant strategiskift ved at byde 6,4 mia. dollar for franske Bolloré Groups afrikanske logistik-forretning. MSC forsøger dermed som konkurrenterne CMA CGM og Maersk at vokse inden for logistik. Opdateret.