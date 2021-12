Dom har skabt usikkerhed hos Bunker Holdings samarbejdspartnere

Bunker Holding præciserer nu, at dommen i Dan-Bunkering sagen ikke har medført, at samarbejdspartnere har sagt stop. ”Dommen har øget behovet for at kommunikere tæt med samarbejdspartnere, da det naturligvis skaber en vis usikkerhed”. Præciseret.