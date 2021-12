Danske Rederier er milevidt fra at indfri sit mål om flere kvinder i shipping

Knap to år efter, at Danske Rederier lancerede sit charter, der skulle tiltrække og fastholde kvinder i shipping, erkender organisationen, at de ikke har kunnet leve op til sit eget mål.

Da initiativet blev præsenteret i begyndelsen af 2020, lød målet, at 75 pct. af medlemmerne skulle blåstemple det såkaldte charter inden for samme år. I kølvandet på coronapandemien udskød Danske Rederier det mål til udgangen af 2021.