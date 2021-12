De dømte i Dan-Bunkering sagen: Vi fik en lavere straf end Bagmandspolitiet krævede

De dømte i Dan-Bunkering sagen skyder nu tilbage på Bagmandspolitiet, der tirsdag fik Bunker Holding, Dan-Bunkering og topchef i Bunker Holding dømt for at have brudt EU's sanktioner i forbindelse med salg af store mængder jetbrændstof til russisk militær i Syrien.

I en pressemeddelelse, der er udsendt af Dan-Bunkering, skriver selskabet, at "retten ikke har fundet, at nogle af de tiltalte har handlet med direkte forsæt til at overtræde EUs sanktioner."