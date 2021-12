Maersk løfter sløret for design af metanolskibe

Maersk har netop løftet sløret for, hvordan den næste generation af containerskibe, der skal drives af grønne brændstoffer som f.eks. metanol, skal se ud.

Internt i Maersk kaldes det nye skibsdesign for den største nytænkning siden Maersk lancerede triple E-skibene med en kapacitet på 18.000 teu i 2013.

Otte skibe, der skal sejle på grøn metanol fra 2024, med en kapacitet på 16.000 teu bliver de første med det nye design.

Broen på de nye skibe vil være skubbet helt frem på skibet sammen med mandskabsrummene, mens containerne lastes bagved. Det er fundamentalt anderledes end nutidens containerskibe, hvor broen typisk er placeret mere midtskibs.

Ved at flytte skibsbroen og mandskabsrum frem på skibet og skorsten ud på siden giver skibsdesignerne plads til større containerkapacitet.

Foto: Maersk

Maersk forventer, at skibene vil kunne levere en 20 pct. forbedret energi-effektivitet pr. transporteret container sammenlignet et industri-standarden.

Skibene bliver udstyret med dual fuel motorer, der udvikles af MAN Energy Solutions, og vil hente brændstoffet fra en 16.000 kubikmeter tank til grøn metanol. Ifølge Maersk vil de nydesignede skibe kunne sejle en hel rundtur fra Asien til Europa på det nye grønne brændstof.

Foto: Maersk

Størrelsen på skibene på 16.000 teu er valgt som et "soft spot", der giver størst mulig fleksibilitet - også i havneterminalerne, siger Emiliano Austi, Head of Naval Architecture i Maersk.

Maersk lover, at udledning af CO2 på en mio. ton årligt vil forsvinde, når alle otte metanolskibe er kommet på vandet, erstatter ældre skibe og under forudsætning af, at de kun sejler på metanol og ikke traditionel bunkerolie, som også er en mulighed.

