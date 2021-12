Eurotunnel er tilfreds med at myndigheder undersøger DFDS

Eurotunnel bekræfter at have klaget over DFDS til konkurrencemyndighederne over et samarbejde, som det danske rederi tidligere i år har indgået med konkurrenten, britiske P&O Ferries, om passager- og fragtruten Dover-Calais.

Sådan lyder det fra Eurotunnel, der ejes af europæiske Getlink, i en kommentar til ShippingWatch.