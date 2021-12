Eurotunnel beskylder DFDS for unfair konkurrence i Den Engelske Kanal

Getlink, der ejer den faste jernbaneforbindelse Eurotunnel i Den Engelske Kanal, beskylder DFDS og P&O Ferries for at have indgået en konkurrencemæssigt unfair aftale på Dover-Calais ruten. Torben Carlsen, CEO i DFDS, afviser over for ShippingWatch.