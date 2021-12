Keld Demants forsvar anfægter forklaringer fra eks-CEO i Dan-Bunkering sagen

Keld R. Demants forsvarer forsøgte i dag onsdag under sin procedure i Dan-Bunkering sagen at skyde huller i et centralt vidneudsagn under sagen fra den tidligere, mangeårige topchef i datterselskabet Dan-Bunkering – Henrik Zederkof.

Zederkof sagde under en tidligere vidneforklaring, at det var Dan-Bunkering, der indgik handlerne om leverancer af jetbrændstof til russiske selskaber og militær, men at ansvaret for kreditvurdering af kunderne og compliance lå i Bunker Holding.