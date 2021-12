Dan-Bunkerings forsvarsadvokat kalder bevisførelse for en "frihåndstegning"

Bagmandspolitiet har ifølge forsvaret ikke ført bevis for, at de tiltalte i Dan-Bunkering sagen kan dømmes for at overtræde EU's 'Syrien-forordning'. "Anklagemyndighedens bevisførelse er en frihåndstegning", og de tiltalte skal frifindes, sagde forsvarer i sin procedure.