Anklager kræver fængselsstraf og bøde på 400 mio kroner i Dan-Bunkering sagen

De tiltalte i Dan-Bunkering sagen kræves idømt en bøde på 400 mio. kr. og fængsel i to år til topchefen. "Det siger noget om grovheden af denne forbrydelse, at jetbrændstoffet er tanket på russiske bombefly for at hjælpe Assad," sagde senioranklageren i sin procedure.