Forsvaret afviser ansvar hos Dan-Bunkering for russisk brug af jetbrændstof i Syrien

Forsvaret afviser, at 'Syrien-forordning' kan bruges på levering af jetbrændstof til russisk militær i Syrien, og afviser også, at Dan-Bunkering kan have et "indirekte" ansvar for, at brændstoffet eventuelt er endt i Syrien. Bagmandspolitiet er uenig. Retten overvejer, om sagen skal for EU-domstolen.