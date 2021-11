Presset på de asiatiske havne lettes - USA med fortsat trængsel

De største asiatiske havne viser tegn på, at trængslen er ved at løsnes forud for julen, mens man i USA fortsat er udfordret af tilstrømmende import.

Det skriver Bloomberg News.

Trafikken i det store kinesiske havneområde Shanghai-Ningbo aftog 0,2 pct. sammenlignet med ugen før, mens antallet af skibe, der har været forbi Hong Kong-Shenzhen, er 10,4 pct. lavere set i forhold til ugen forinden, skriver mediet.

I Singapore er antallet af fragtskibe dalet med 14,7 pct. på ugentlig basis.

På den anden side af Stillehavet er situationen en anden. På den amerikanske vestkyst kæmper man fortsat med lange køer af fragtskibe, der er ophobet i havnene ved Los Angeles og Long Beach i Californien.

Her er skibstrængslen vokset med 6,7 pct. fra sidste uge.

Så sent som fredag ventede hele 75 containerskibe i kø ud for de store amerikanske havne, mens de venter på at komme af med deres last.

Arbejdskraft i havnene er nu det svage led i de globale forsyningskæder

Maersk vil overvåge skibe og havne for at undgå nye flaskehalse

FMC sætter rederi- og terminalchefer til at løse containerknude