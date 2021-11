Bagmandspolitiet opgiver at få nyt advokat-vidne ind i Dan Bunkering sagen

Bagmandspolitiet opgiver nu at få et nyt nøglevidne til at afgive forklaring i Dan-Bunkering sagen, hvor to bunkerselskaber sammen topchefen er tiltalt for at sælge store mængder jetbrændstof, som er endt i det sanktionsramte Syrien.

Anklagerne i sagen mod Dan-Bunkering og Bunker Holding bad torsdag Retten i Odense om at få lov til at indkalde advokat Hans Jakob Folker, der er en fremtrædende advokat fra firmaet Kromann Reumert, som vidne.