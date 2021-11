Dan-Bunkering sagen mangler centrale russiske vidner fra køber og sælger

Hvad var det præcist, Dan-Bunkerings to tradere på Kaliningrad-kontoret aftalte med den russiske kunde Sovfracht om levering af 172.000 ton jetbrændstof? Vidste traderne, at brændstoffet endte i sanktionsramte Syrien? Anklageren spejder forgæves efter de to vidner i straffesagen.