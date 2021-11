Belships går frem i tredje kvartal - og det fortsætter resten af året

Belships fortsætter med at flyde med på et stærkt tørlastmarked og har landet et "stærkt" tredje kvartal med et driftsresultat (ebitda) på 57,1 mio. dollar og et nettoresultat på 35,2 mio. dollar.

Det er markant bedre end i den tilsvarende periode sidste år, hvor den norske tørlastoperatør måtte sluge et nettounderskud, fremgår det af Belships kvartalsmeddelelse.

Raterne - The Baltic Exchange Supramax index - har år til dato været på 25.500 dollar netto pr. dag, skriver Belships.

"Det stærke marked er fortsat ind i fjerde kvartal, selv om spotraterne og forward-forventninger (lange fragtaftaler, red.) er blevet nedjusteret fra fra toppunkterne. FFA-aftaler indikerer aktuelt et marked for for Supramax og Ultramax på omtrent 25.500 dollar pr. dag og 27.000 dollar pr. dag for resten af året", skriver Belships i meddelelsen.

"Som vi har nævnt i tidligere meddelelser er udbudssiden for vores segment samtidig historisk lav, når der ses på antallet af leveringer af skibe og den offentligt kendte ordrebog."

Den norske tørlastoperatør har afdækket 77 pct. af de resterende skibsdage i fjerde kvartal til dagsrater på 29.000 dollar, og 42 pct. af skibsdagene for de næste fire kvartaler er booket til ca. 25.500 dollar pr. dag, fremgår det af meddelelsen.

Belships har en flåde på 30 Supra/Ultramax tørlastskibe.

