Concordia-chef håber på snarlig genoptankning af verdens olielagre

Olielagrene i OECD-landene er nu så små, at en snarlig genopfyldning er nødvendig, vurderer Concordia Maritime's CEO, Kim Ullman, over for ShippingWatch. Han venter utålmodigt på, at OPEC lader olien flyde, så hans tankskibe igen kan tjene penge.