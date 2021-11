Semco og Bladt vinder stor amerikansk havvind-ordre

Både Semco Maritime og Bladt Industries kan glæde sig over, at det skrider fremad med Dominion Energys havmøllepark Coastal Virginia Offshore Wind, som vil få en kapacitet på 2,6 GW.

Her har Dominion Energy netop sendt sin ansøgning afsted om tilladelse til at installere 27 km transmissionsnet og infrastruktur på land i forbindelse med havvindprojektet, der ligger ud for Virginias kyst. Dominion har tidligere estimeret, at projektet repræsenterer investeringer på mere end 9,8 mia. dollar, og det er en sum, som Semco og Bladt vil få del i.