Shipping bidrager til forventet nyt rekordår for Stadil-familien

Thornicos ejer og direktør Christian Stadil er gået i gang med at se på, hvordan milliardvirksomheden kan overdrages til næste generation.

Det sker efter Stadil-familiens Thornico-konglomerat, der bl.a omfatter shipping, fødevarer, sportstøj og emballage, er på vej med et rekordresultat, og udviklingen er især drevet af markant vækst i Hummel, og af at shippingbranchen befinder sig i en helt uhørt gylden periode, siger Christian Stadil til Børsen.

"Vi forventer at komme ud af 2021 med en driftsindtjening på over 1 mia. kr., så Thornicos nuværende værdi er nok i omegnen af 12 mia. kr. ud fra en konservativ beregning," siger Christian Stadil, der fylder 50, og fortæller, at han p.t. ser på arveprocessen i Thornico, så hans børn, der er under ti år, ikke bliver uvenner i fremtiden, og også for at undgå mere skat end nødvendigt.

Det var Christian Stadils far, Thor Stadil, som stod bag kostbare investeringer i skibe i kølvandet på finanskrisen, men rederiet Thorco har tabt enorme summer over årene og er desuden endt i flere retsopgør, der stadig er i gang.

I dag bliver selskabet drevet ved at chartre skibene, og Christian Stadil venter et overskud før skat i Thorco på "flere hundrede mio. kr," men resultatet kunne have været endnu bedre, hvis ikke flere Thorco-selskaber var gået konkurs og skibe solgt fra, som det skete i 2020, inden fragtpriserne skød mod himlen.

Svære år

Gruppens shippingselskab Thorco Projects er færdig for nu med at eje skibe, og selskaber chartrer i stedet sin flåde ind.

"Vores strategi fremadrettet er, at vi kører med en light-model. Vi vil hellere køre en sikker model, hvor vi ikke kan tabe så store penge," sagde Thor Stadil til ShippingWatch i juni i år.

Thornicos fokus på skibsopkøb slog fejl, da den internationale krise i skibsfarten trak længere ud, end selskabet havde forventet. Da flåden var størst, rådede Thorco Projects over flere end 100 skibe, som virksomheden blandt andet havde købt af tyske banker, der brændte inde med fartøjerne i kølvandet på finanskrisen.

I 2020 besluttede Thornico at ryste tabsgivende aktiviteter i selskabet Thor Shipping af sig gennem en konkurs, da ledelsen ikke længere troede på bedring i markedet.

Lidt mere tålmodighed ville have givet Thornico del i gevinsten, da markedet vendte kort tid efter.

"Tiderne har ændret sig, så nu er markedet pludselig meget positivt. Vi kunne have tjent buler af penge nu, hvis vi havde holdt fast, men det kunne vi ikke vide for et år siden. Det var den rigtige beslutning, da vi traf den," sagde Thor Stadil i juni.

