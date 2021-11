Eagle Bulk overgår sit bedste årsresultat på kun tre måneder

Topchefen i Eagle Bulk, Gary Vogel, har svært ved at holde begejstringen tilbage ovenpå et historisk indtjeningsstærkt tredje kvartals-regnskab for det amerikanske tørlastrederi.

Rederiet landede et driftsresultat (ebitda) på 91 mio. dollar i tredje kvartal og et nettoresultat på 78 mio. dollar - og for årets første ni måneder fik Eagle Bulk et justeret nettoresltat på 121,7 mio. dollar.