Dan-Bunkering retssag suspenderet pga. mulig inhabilitet

Dagen før, at de tiltalte i Dan-Bunkering-sagen skal afhøres for første gang, tog retsformand Jens Lind ved Retten i Odense pludselig det dramatiske skridt at aflyse resten af tirsdagens retsmøde.

Ifølge retsformanden er der rejst tvivl om habilitet i Dan-Bunkering-sagen.