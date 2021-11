Maersk vil fortsat gerne sælge Maersk Supply Service

A.P. Møller-Mærsk arbejder fortsat med en plan om at skille sig af med Maersk Supply Service, der løbende har været annonceret til salg.

Det fortæller Søren Skou, administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk, på et pressemøde i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

"Vi vil stadig gerne skille os af med Maersk Supply Service," siger han.

Ønsket om at udskille Maersk Supply Service hænger sammen Mærsks transformation, der går ud på at omdanne selskabet til et intregreret logistikselskab, hvor olieaktivteterne er sorteret fra.

Det har tidligt ført til den selvstændige børsnotering af Maersk Drilling og et frasalg af Maersk Tankers.

Mærsk har senest frasolgt Maersk Container Industry.

Også slæbebådsrederiet Svitzer har tidligere været rygtet til salg, men det afviser Søren Skou.

"Vi har ikke planer om at skille os af med Svitzer," lyder det på pressemødet.

