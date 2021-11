Søren Skou kan ikke sige hvornår Maersks skibe kommer frem til tiden

Maersk er det mest punktlige containerrederi, men over halvdelen af rederiets skibe kommer for sent. Topchef Søren Skou, der tidligere har fastholdt en forventning om en mærkbar forbedring i år, kan nu ikke sige, hvornår det ringe serviceniveau forbedres.