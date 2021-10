Domstol afviser Lim-familiens krav om tilbagebetaling af 20 mio. dollar

Med et verbalt svirp til Lim-familien afviste en appeldomstol i Singapore i går en ankesag, hvor sagsøgerne forsøgte at ændre en dom og dermed slippe for at betale cirka 20. mio. dollar til Ocean Tankers, skriver Reuters.

"Lim-familien har fremført hvad der essentielt var de samme argumenter, som man tidligere havde brugt over for dommeren", fastslog appeldomstolen i Singapore ifølge Reuters.

"Det er et forsøg på at hælde gammel vin på nye flasker, sagde appeldomstolen.

Dermed slipper Lim-familien, og det her tilfælde den tidligere oliemagnat Lim Oon Kuin (O. K. Lim) og hans to børn, ikke for at betale tæt på 20 mio. kr. dollar til Ocean Tankers.

Lim-familien stod bag den skandaleramte handelsgruppe Hin Leong, der kollapsede sidste år og som har sendt en byge af sigtelser for svindel og erstatningskrav efter familien.

Lim-familien ankede en dom fra tidligere i år, der også afviste, at familien kunne få tilbagebetalt 20 mio. dollar.

Familien havde i 2020 trukket omkring 19 mio. dollar ud af selskabet Ocean Tankers, der tidligere var en del af familiens olieimperium, men var blevet sat under juridisk administration.

De nye administratorer rejste millionkravet mod familien, der betalte, men som siden fortrød og derfor gik rettens vej for at få kravet omstødt og pengene tilbage.

Grundlægger og ejer OK Lim er anklaget for omfattende dokumentfalsk samt at have skjult store tab på oliespekulation i Singapore, hvor Hin Leong Trading inden skandalen var et af de helt store handelshuse, og gruppen dækkede blandt andet over et tankrederi, Ocean Tankers, og en bunkerleverandør.

OK Lim blev anholdt i Singapore i august 2020 og er sigtet for svindel. Strafferammen er op til ti års fængsel og en bøde.

Flere selskaber under Hin Leong er i dag sat under juridisk administration, og en domstol i Singapore godkendte tidligere i marts i år en afvikling af Hin Leong og Lim familiens aktiviteter i gruppen.

