Kaptajn hos Dan-Bunkering-kunde blev dømt for at sejle jetbrændstof til Syrien

En kaptajn, der sejlede for Dan-Bunkerings mangeårige kunde Sovfracht, fik i 2018 seks måneders fængsel for at sejle to laster jetbrændstof til sanktionsramte Syrien. Det kom frem i retten torsdag. Lasterne kom fra Dan-Bunkering.