Forsvaret i Dan-Bunkering sag angriber bagmandspolitiets profit-opgørelse

Forsvarsadvokaterne for Dan-Bunkering, Bunker Holding og topchefen Keld R. Demant, som er tiltalt for at sælge store mængder jetbrændstof, der er endt hos russisk militær i sanktionsramte Syrien, går til modangreb i sagen.

Advokaterne er stærkt uenige i bagmandspolitiets opgørelse af fortjenesten på 17,9 mio. kr. for sagens 33 handler med jetbrændstof.