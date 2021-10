DCSA mener at kunders manglende fokus forsinker digitalisering af containermarkedet

Digital sporing af containere og en fælles elektronisk udgave af fragtbrevet Bill of Lading er de første synlige resultater af, at verdens ni største containerrederier er gået sammen om at udvikle fælles digitale standarder for at øge gennemsigtighed og effektivitet i forsyningskæderne.

Men udviklingen, som rederierne arbejder med i sammenslutningen Digital Container Shipping Association (DCSA) er stødt på forhindringer, siger direktør Thomas Bagge i et interview med ShippingWatch.