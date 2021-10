Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Én helt særlig decemberdag i 2016

Det er ikke tilfældigt, at Bagmandspolitiet i den kommende straffesag mod Dan-Bunkering, Bunker Holding og dets topchef har delt anklageskriftet op i to og sondrer mellem henholdsvis 25 og otte formodede ulovlige handler med jetbrændstof til Syrien. ShippingWatch kunne også fortælle, at Dan-Bunkerings tidligere CEO Henrik Zederkof kan blive et vigtigt vidne i den kommende straffesag.

I Dan-Bunkering-sagen kan én bestemt decemberdag i 2016 blive afgørende

Foto: Justin Sullivan/AFP/Ritzau Scanpix

Presset på verdens forsyningskæder får detail- og forbrugervirksomhederne til at lede efter alternativer til den kostbare og stærkt forsinkede søtransport. Mens amerikanske virksomheder som Walmart, Target, Home Depot, Costco og Coca Cola har chartret egne container- og tørlastskibe i et forsøg på at komme ud af fragtkniben, har Coop valgt at afprøve jernbane til transport af importvarer fra Kina.

Effekten af EU's kvoter

Foto: PR / Norden

EU's kvoter kan ende med at koste ét skib mere end 1000 euro om dagen fra 2026, og det er endda et "konservativt bud", vurderede Maersk Broker Advisory Services i denne uge over for ShippingWatch, omend regnestykket varierer meget fra skib til skib. En del af regningen vil ende hos forbrugerne ifølge danske redere.

Foto: PR/Lederne Søfart

Efter blot to et halvt år som direktør er Sune Blinkenberg fortid i den uroplagede fagforening Lederne Søfart. Ny struktur betyder, at direktørstillingen nedlægges, oplyser næstformanden til ShippingWatch

Maersk har suspenderet fem søofficerer

Foto: PR / Maersk

Maersk har suspenderet fem søofficerer og sat en omfattende undersøgelse i gang efter formodet voldtægt af en kvinde ombord på et af virksomhedens skibe.

Topchefer ser opsving strække sig ind i 20'erne

Foto: PR-FOTO

