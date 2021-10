Fagforening efterlyser mere viden om kvinders arbejdsforhold til søs

Rederier skal gøre mere for at undersøge kvinders arbejdsvilkår, så man kan undgå sager om voldtægt på skibe, mener Lederne Søfart ifølge Berlingske. En aktuel sag angår et skib fra Maersk, som har suspenderet fem søofficerer.