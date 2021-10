Ugens bedste artikler på ShippingWatch

DFDS og J. Lauritzen stifter fælles bunkerselskab

De to danske rederier DFDS og J. Lauritzen går sammen om at stifte et fælles bunkerselskab ved navn Deal Energy A/S.

Etableringen af et formelt samarbejde i det nye selskab kommer efter en årrække, hvor DFDS og J. Lauritzen i periode har arbejdet sammen om indkøb af brændstof til deres flåder.

Norsk tørlastprofil om historisk stærkt marked: "Et lille eventyr"

Foto: Star Bulk

Det går stærkt i alle tørlastsegmenter for tiden, og det ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig. Faktisk går det så godt, at det er svært at finde noget at klage over i en industri, der ellers har gennemgået adskillige svære tider.

Men selvom der er god grund til at smile for tørlastrederierne, har markedet opført sig lidt anderledes og mere overraskende end normalt. Det fortæller Herman Billung, General Manager Norway i Star Bulk, til ShippingWatch.

Billung om nedtur under corona: "Det var forbandet ubehageligt. Slet ikke morsomt"

NGO'er vil presse Ikea til at satse på bæredygtig shipping

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/AP/Ritzau Scanpix

To internationale NGO'er forsøger at sætte forbrugerpolitiske tommelskruer på Ikea for at få den svenske møbelgigant til at satse på bæredygtige brændstoffer til sine omfattende transporter med skib.

Under en aktion ved Ikeas globale hovedkvarter i Delft i Holland afleverede Ship it Zero-aktivister torsdag 20.000 underskrifter fra forbrugere til virksomheden med en opfordring om at omstille skibene, der transporterer koncernens varer, til vedvarende energi. Det skete under sloganet: "Ikea: Abandon Dirty Ships".

Europæiske rederier strides om ansvaret for betaling af CO2-kvoter

Foto: PR / Danske Rederier

En konflikt er brudt ud om, hvem der har ansvaret for, at shippingindustrien betaler for EU’s CO2-kvoter i ETS-systemet, der skal medvirke til at reducere udledningen af skadelige drivhusgasser.

På den ene side står de græske skibsredere, organiseret i Union of Greek Shipowners, og på den anden side andre europæiske skibsredere som f.eks. Danske Rederier.

Striden handler om, hvem – eller hvilken juridisk enhed – der i sidste ende har ansvaret for, at EU kan håndhæve reglerne i ETS-kvotehandelssystemet og opkræve betaling for CO2-kvoter.

Grækere er tavse mens svenskere står fast i strid med danske redere om CO2-kvoter

Hårde nedlukninger får shipping-ansatte til at vende Singapore ryggen

Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Singapore har mistet så meget af sin tiltrækningskraft under de hårde corona-lockdowns, at såkaldte expats vender det maritime knudepunkt ryggen og hellere vil arbejde i Europa. Det fortæller flere rederier til ShippingWatch, og headhunter bekræfter tendensen. Og nu er der lukket hårdt ned igen.

