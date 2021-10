Dan-Bunkerings tidligere topchef kan blive et vigtigt vidne i straffesag

Henrik Zederkof, tidligere CEO i Dan-Bunkering, kan blive et vigtigt vidne i den kommende straffesag, hvor selskabet, Bunker Holding og dets topchef er tiltalt for at have brudt EU's sanktioner ved at at sælge jetbrændstof, der endte i Syrien.