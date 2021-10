Oliepriserne daler på russiske overvejelser om gaseksport

Oliepriserne fortsætter sit fald fra tinderne, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt, at store mængder naturgas potentielt kunne eksporteres til Europa for at lette energikrisen og de stigende energipriser.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 80,58 dollar mod 81,19 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 76,61 dollar mod 77,53 dollar onsdag eftermiddag.

Imens ligger prisen på futures for naturgas torsdag morgen i 5,705 dollar mod 5,901 onsdag eftermiddag. Tirsdag lå futures på naturgas i 6,312 dollar.

Samtidig steg de amerikanske olielagre med 2,35 mio. tønder i sidste uge, viser tal fra USA's energiministerium, EIA. Det er mere end det dobbelte af, hvad analytikerne adspurgt af Bloomberg havde ventet.

Også benzinlagrene steg i sidste uge, mens destillatlagrene aftog.

Dertil overvejer den amerikanske regering ifølge Financial Times at åbne op for sine strategiske reserver af olie for at tøjle de høje olie- og benzinpriser.

"Høje energipriser er primært centreret omkring udfordringer med udbuddet, og de ser ikke ud til at vare ved efter vinteren," siger Howie Lee, der er økonom i Oversea-Chinese Banking Corp, til Bloomberg News.

"Hvor olien er nu, virker priserne rimelige, men jeg tvivler stadig på, at vi krydser 100 dollar," fortsætter han.

Tirsdag krydsede prisen på nordsøolien Brent for en stund 82 dollar for en tønde, efter at Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allierede lande som Rusland - samlet kendt som Opec+ - vedtog en fastholdelse af den eksisterende politik fra juli om en gradvis forøgelse af produktionen med yderligere 400.000 tønder om dagen hver måned.

