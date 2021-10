Yara vil etablere bunker-facilitet og distribution af grøn ammoniak i Japan

Den norske kemivirksomhed Yara International har indgået en aftale - hensigtserklæring - med to selskaber i Japan om at undersøge mulighederne for i fælleskab at etablere en bunker-facilitet og distribution af blå og grøn ammoniak i Japan.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet. Aftalen er indgået med ammoniak-producenten Jera og energiselskabet Idemitsu Kosan.