Oliprisen falder efter at OPEC+ fastholder en gradvis stigning i olieproduktionen

Oliepriserne taber en smule højde tirsdag, efter at futurepriserne mandag ramte det højeste niveau siden starten af 2015 oven på Opecs beslutning om at fastholde sin nuværende gradvise stigning i olieproduktionen.

Nordsøolien Brent steg således fra omkring 79,25 dollar til betydeligt over 81 dollar per tønde og var for en kort bemærkning helt oppe i 82 dollar mandag, viser data fra Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, til levering i december koster tirsdag morgen 81,56 dollar mod 81,87 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,68 dollar mod 78,19 dollar mandag eftermiddag.

Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allierede lande som Rusland - samlet kendt som Opec+ - fastholdt mandag sin nuværende politik om gradvise produktionsløft.

Dermed så organisationen bort fra opfordringer fra både USA og Indien, der higer efter en tilpasning af produktionen, så den imødekommer efterspørgslen.

Opec+ er ifølge kilder bekymret for, at der kan være en fjerde global bølge af covid-19 på vej, der kan komme i vejen for den globale bedring i efterspørgslen på brændstof, skriver Reuters.

Oliepriserne er i årets løb allerede steget mere end 50 pct. Det skaber bekymring for den økonomiske bedring i lande, der er afhængige af det sorte guld.

"Vi venter en gradvis normalisering i efterspørgselsvæksten, samt at en bedring udbuddet vil begynde at tynge oliepriserne fra fjerde kvartal", skriver Capital Economics i et notat.

"I år er efterspørgslen vokset hurtigere end udbuddet, hvilket har understøttet priserne til højeste niveau i flere år, men vi venter, at det vil vende, i takt med at Opec+ løfter produktionen", fortsætter notatet.

Der ventes imidlertid mere understøttelse til oliepriserne, når der offentliggøres amerikanske olielagre, der ventes at være faldet med 300.000 tønder siden sidste uge, viser en rundspørge foretaget af Reuters. Også destillatlagrene ventes at være faldet.

