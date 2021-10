Ugens bedste historier hos ShippingWatch

Hapag-Lloyd opgiver flere ombygninger af skibe til LNG: Dyrere end ventet

Tyske Hapag-Lloyd, der har investeret stort i LNG-drevne containerskibe, har lagt ombygning af eksisterende skibe til LNG på hylden.

Såkaldt retrofitting af Hapag-Lloyds flåde til LNG har vist sig væsentlig dyrere end forudset, lød det torsdag under en pressebriefing fra rederiets CEO, Rolf Habben Jansen.

"Foreløbig har vi ikke til hensigt at ombygge flere (skibe, red.), fordi den ombygning viste sig at være markant dyrere, end vi oprindelig havde håbet," sagde Rolf Habben Jansen.

Hapag-Lloyd opgiver flere ombygninger af skibe til LNG: Dyrere end ventet

EU-Kommissionen ser LNG som nødvendighed for at nå shippings klimamål

Norvic Shipping oplever rater for sine 110 skibe på op imod 40.000 dollar om dagen

Foto: Michael Fenger Norvic Shipping

Norvic Shipping henter i den grad dividenden i det hæsblæsende tørlastmarked, hvor dagsraterne for operatørens Supramax og Handysize ligger i spændet mellem 30.000 og 40.000 dollar. COO Michael Fenger er yderst optimistisk på den helt lange bane.

"De seneste ni måneder har vi befundet os på niveauer, ingen havde regnet med. Mange havde forudset, at 2021 ville blive bedre, fordi leveringen af skibe er faldet så meget, og lagrene var i bund på bagkant af corona. Men dertil er så kommet økonomiske hjælpepakker og congestions (flaskehalse, red.) i havnene. Mangel på energi giver run på kul i Kina og Indien, og kornsæsonen er startet stærkt op på Atlanten," lyder det fra Michael Fenger over for ShippingWatch.

Norvic Shipping oplever rater for sine 110 skibe på op imod 40.000 dollar om dagen

Union Bulk høster gevinsten af dyre råvarer og høje containerrater

Australien har set rigeligt med beviser for overtrædelser fra skibe med ballastvandsystemer

Foto: Stringer ./Reuters/Ritzau Scanpix

Der findes "overbevisende beviser" for, at der sker overtrædelser af miljøregler fra skibe med ballastvandsystemer, mener Australien. Derfor giver det ifølge landet ikke mening at udskyde erfaringsopbygningen uden "øjeblikkelige tiltag" for at skride ind over for overskridelser.

Det fremgår af et svar, som Australiens ministerium for landbrug, vand og miljø har sendt til ShippingWatch.

Her henviser en talsmand til, at Australien, men også Singapore og Canada undervejs har præsenteret dokumenter for IMO's miljøkomite MEPC, der giver anledning til bekymring. For Australiens vedkommende har landet arbejdet på at indsamle data til IMO's såkaldte erfaringsopbygningfase, "der har været i kraft i fire år".

Australien har set rigeligt med beviser for overtrædelser fra skibe med ballastvandsystemer

Hverken Danmark, Norge eller Sverige har præsenteret IMO for data om ballastvand

Maersk og de øvrige containerrederiers rettidighed rammer et historisk lavpunkt

Foto: Nanna Navntoft

August blev et historisk lavpunkt for containerrederiernes rettidighed. Kun tre ud af 10 containerskibe - eller 33,6 pct. - evnede at levere varerne til kunderne til tiden, viser nye tal fra Sea-Intelligence. Rederiernes rettidighed har ikke været lavere i de 10 år, målingerne er udført.

Mens fragtraterne, indtjeningen og efterspørglsen efter at få sejlet varer henover verdenshavene det seneste år er tordnet i vejret, er containerrederiernes evne til at levere varerne til kunderne til tiden omvendt raslet ned.

August blev et historisk lavpunkt for containerrederiernes rettidighed, viser nye tal fra Sea-Intellligence.

Kun tre ud af 10 containerskibe - eller 33,6 pct. - evnede at levere varerne til kunderne til tiden, fremgår det af Sea-Intelligences seneste opgørelse. Rederiernes rettidighed har ikke været lavere i de 10 år, målingerne er udført.

Maersk og de øvrige containerrederiers rettidighed rammer et historisk lavpunkt

Rederier og kunder gør op med hinandens "illoyalitet" gennem lange kontrakter

Manglende EU-støtte lægger pres på DFDS' prestigeprojekt for ny Oslo-færge

Foto: Mads Claus Rasmussen/AP/Ritzau Scanpix

DFDS' storstilede planer om at søsætte en 100 pct. brintdreven Oslo-færge fra 2027 har ikke opnået støtte fra EU, og derfor er projektet "ikke kommet videre," oplyser rederiet. Brint har vist sig at have store udfordringer. Rederiet understreger, at man ikke har droppet planerne for Oslo-færgen.

"DFDS opnåede ikke EU-støtte til hydrogen-færgen til København-Oslo, og derfor er det oprindelige projekt ikke kommet videre. Fra EU’s side er der mulighed for, at DFDS kan opnå støtte til en ny ansøgning, og dette overvejes i øjeblikket," skriver Jesper Aagesen, der er ansvarlig for DFDS' afdeling for Sustainable Fleet Projects, i en kommentar til ShippingWatch.

Manglende EU-støtte lægger pres på DFDS' prestigeprojekt for ny Oslo-færge

Læs også:

Navigare Capital Partners udvider bestyrelsen med tung finansmand

Bunker Holding vil investere i forsyning af grønne brændstoffer

Klaveness' topchef forventer at det næste MEPC-møde ender med ... ingenting

Asien-chef i Ultrabulk flytter til toppost i Dubai

Maersk sælger container-fabrik til kinesiske CIMC

Scan Global fortsætter ekspansion med britisk opkøb

Esvagt går efter to nye kontrakter inden for havvind i USA