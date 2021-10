Asien-chef i Ultrabulk flytter til toppost i Dubai

Ultrabulks Asien-chef Henrik Sleimann Petersen flytter til Dubai for at blive direktør i holdingselskabet Ultranav og får ansvaret for køb, salg, langtids-charter og kontrahering af nybygninger for hele Ultranav. Det bekræfter rederiet over for ShippingWatch.