Ugens bedste historier på ShippingWatch

Bunker Holding er på opkøbsjagt blandt de største konkurrenter

Bunker Holding, som er ejet af oliemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre gennem USTC-koncernen, er aktuelt i opkøbsdialog med selskaber blandt de ti største bunkerleverandører i verden.

Det siger Keld R. Demant, CEO i Bunker Holding Group, i et interview med ShippingWatch.

Trafigura efterlyser snarlig klimaregulering af shipping

Foto: PR / Trafigura

Shippingindustrien skal gøre alt, hvad den kan, for at få hul på den grønne omstilling nu - ellers kommer branchen for sent med den konsekvens at blive underkastet meget strengere miljøkrav i fremtiden.

Sådan lyder advarslen fra et af verdens største handelshuse, Trafigura, hvor Rasmus Bach Nielsen, Global Head of Fuel Decarbonisation, opfordrer shippingindustrien til selv at arbejde hårdt for global regulering af sektoren.

"Vi ved, at vi ikke er i stand til at omstille os hurtigt nok uden politisk regulering," sagde Rasmus Bach Nielsen tirsdag under ShippingWatch' konference Decarbonizing Shipping.

Også Maersks chef for Decarbonisation Business Development, Berit Hinnemann, talte under ShippingWatch's konference. Her kaldte hun forsyningen af grøn metanol, som rederiet har stillet i udsigt med bestillingen af otte nye containerskibe, for en "fundamental udfodring".

Maersk-chef anser forsyningen af grøn metanol som en "fundamental udfordring"

Synergy Group overtager Maersk Tankers' tekniske ship management-forretning

Foto: PR/Maersk Tankers

Den omfattende tekniske ship management-forretning i Maersk Tankers kommer over på nye hænder. Det Singapore-baserede Synergy Group overtager hele forretningsområdet fra Maersk Tankers som får betydning for 3.300 medarbejdere og 82 tankskibe.

Det er en historisk aftale for Maersk Tankers, idet den tekniske ship management-forretning har været en del af tankrederiet siiden 1928.

Nu vil Christian Ingerslev satse målrettet på kommerciel management

Bankerne trækker sig mere og mere fra drilling og olie

Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Odfjell Drilling er blandt de selskaber, der anses for at stå bedre på det pressede drillingmarked. I modsætning til en lang række af konkurrenterne har selskabet ikke skullet kæmpe med en redningsplan for at nedbringe en massiv gæld.

På trods af det tog det alligevel Odfjell Drilling flere måneder at få låneaftaler i hus.

"Det, der bekymrer mig mest fremover, er, at finansiering af rigge er krævende. Bankerne fokuserer i højere grad på andre segmenter end olieservice. Det er en bekymring, for vi er afhængige af at have tilgang til kapital. Men bankerne har tabt enorme mængder af penge i vores segment," siger topchefen Simen Lieungh i et interview med ShippingWatch.

Polaris køber maritim leverandør med 150 ansatte

Foto: G&O MARITIME GROUP

Kapitalfonden Polaris køber aktiemajoriteten af G&O Maritime Group, der producerer en række produkter til rederier, skibsværfter og motorproducenter.

Morten Pilnov, nyligt udnævnt CEO for G&O Maritime Group, fik kun lige akkurat tid til at indtage chefstolen og begynde at sætte sig ind i sit nye job, da en uventet begivenhed krævede hans fulde opmærksomhed.

Trods det hurtige ejerskifte, som han ikke var klar over, da han sagde ja tak til jobbet, ser topchefen positivt på forandringen. Og han vurderer, at den kapital, de nye ejere kommer med, kan bringe virksomhedens vækstproces fremad.

