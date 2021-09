Stort rekrutteringsfirma: Shipping skal bruge grøn omstilling til at tiltrække talenter

Mark Charman CEO hos Faststream Recruitment Group, der har specialiseret sig i at rekruttere medarbejdere til shipping-industrien, vurderer, at der ikke har været et bedre tidspunkt end nu for sektoren til at hyre nye talenter - og lokkemaden er den grønne omstilling.

"Når du ser på den maritime sektor, så har den næppe før haft så gode muligheder som nu for at konkurrere om talenterne til organisationerne. Når du taler om dekarbonisering, tænker du på nye, rene brændstoffer som brint og nogle af de nye koncepter, der er på vej til sektoren. På grund af de grønne initiativer er sektoren derfor nu i stand til at konkurrere om disse talenter," sagde Mark Charman under Sea Asia konferencen i denne uge.