Flaskehalse i havne og på containermarkedet presser legetøjskæmper

Den amerikanske legetøjsvirksomhed Hasbro har været nødt til at indgå kontrakter med nye havne og skibe for at få produkterne transporteret fra Kina. Årsagen er flaskehalse i havne og på containermarkedet samt en stor efterspørgsel, skriver Bloomberg.