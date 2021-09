Maersk-chef anser forsyningen af grøn metanol som en "fundamental udfordring"

Biometanol kan blive overgangsbrændstof for Maersks nye skibe, indtil produktionen af grøn metanol er stor nok til at klare behovet. Det sagde Maersk-chefen Berit Hinnemann under ShippingWatchs konference Decarbonizing Shipping.